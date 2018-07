Un canguro se come una planta en Australia y pierde el control por completo

"Traté de cubrir al canguro hembra con una manta, pero se la quitó de encima. Hizo un enorme agujero en la manta al tratar de escapar. Conseguí hacerlo una vez, pero en cuanto subí mi mano sobre su cadera, sintió la presión y empezó a dar patadas a la manta", escribió un internauta que publicó el vídeo en la comunidad Rescue Rehabilitate Release en Facebook.

Según el autor de la grabación, las especies de canguro, una vez que han sido expuestas a los efectos de esta planta, tienen las orejas planas, la vista blanca y confusa, así como pierden la capacidad para saltar.

"Por favor, no piensen mal de mí por haber grabado al marsupial. Me sentí muy culpable. Sin embargo, nosotros necesitamos advertir a la gente de esta condición, que puede aparecer con cierta frecuencia. He visto la afección por Phalaris en varias ocasiones, pero esta es la peor", recalcó el internauta.

