Un perrito arrepentido se lo pone difícil a su dueña

En las imágenes la mujer le pregunta por qué salió a pasear con otros perros callejeros y por qué comió 'basura'.

La dueña prosiguió con el 'interrogatorio' y le dijo que no tratara de darle pena "porque eso no ayudará". Pero el perrito no deja de temblar y de apretarse contra el respaldo de la silla.

No obstante, algunos usuarios de las redes sociales amonestaron a la dueña por ejercer presión contra el can y asustarlo.

