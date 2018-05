Una chica rusa lleva armadura medieval y pelea con espadas

"Es muy difícil penetrar una armadura así —hay que poner mucho esfuerzo para hacerlo—. Pasó mucho tiempo antes de que llegara a saber que existe este deporte. Antes, simplemente disfrutaba de las películas y libros sobre el tema. En algún momento me di cuenta de que me faltaba algo en la vida. Estaba aburrida. Recuerdo que al principio tenía mucho calor, la armadura pesaba mucho y quería quitármelo todo cuanto antes. Pero la tenacidad innata no me lo permitió", cuenta la caballera.

También, la capitana del equipo de combate medieval contó que las chicas pueden pelear igual de bien que los hombres y que sus combates son igual de espectaculares.

El director del club de Combate Medieval Western Tower, Evgueni Bedenko, añadió que el fervor del combate sube cuando pelean las chicas. "Cuando apoyas a una chica es muy difícil no estar nervioso. Ellas luchan hasta el final, no se rinden", concluyó Bedenko.

