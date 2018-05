En esta cafetería surcoreana dejan 'beberte' a Kim Jong-un pasado por 'latte'

El 'café de la paz' se ha convertido en la bebida estrella estos días en la cafetería In and Out. El gerente, al que su madre le puso el nombre del padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il, explica que haber presenciado la cumbre entre las dos Coreas fue, verdaderamente, una experiencia conmovedora.

"No sé si será porque me llamo Kim Jong-il, pero las relaciones intercoreanas siempre me han llamado la atención".

