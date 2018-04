La vida de la tierna ardilla que encontró una nueva familia en Novosibirsk

Cuando Elena Ermakova vio una publicación en las redes sociales de que se buscaba a un nuevo amo para una ardilla que se había perdido en las calles de Novosibirsk, enseguida decidió acogerla en su propia casa.

Su marido y ella decidieron llamarla Sonia. Hasta que Sonia no cumplió cuatro meses, la mujer se la llevaba al trabajo. La ardilla se sentaba en su bolsillo o en la capucha.

"No iba a ningún sitio sin ella. Íbamos a la ciudad, no sentábamos en un café. Yo me convertí en su mamá", aseveró Ermakova.