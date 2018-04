Canibalismo en el mundo animal: un cocodrilo devora a otro

Bill Yan pescaba con su hijo en el río Daly, cerca de la ciudad de Darwin (Australia), cuando vio a un cocodrilo de agua salada de cinco metros de largo tragarse a otro cocodrilo, este segundo de agua dulce y de unos tres metros.

De acuerdo con Yan, era posible escuchar el ruido de huesos partiéndose mientras la enorme criatura devoraba al reptil que acababa de matar.

"He visto cocodrilos capturando peces, pero nunca he visto a un cocodrilo comerse a otro así (…) Definitivamente no es algo que se vea todos los días", contó Yan a The Mirror.