Google Earth vuelve a crear pánico: ¿una inexplicable 'muralla subacuática' cruza la Tierra?

El autor del vídeo puso unas marcas a lo largo de la línea. Al ampliar la imagen, uno puede notar algo que parece una construcción de origen desconocido.

La explicación oficial del fenómeno todavía no ha surgido, no obstante la 'muralla' recién descubierta podría ser un accidente geográfico submarino.

Al mismo tiempo, la línea podría no ser otra cosa que un defecto del mismo mapa. No obstante, como suele ocurrir en casos parecidos, surgieron numerosos aficionados de teorías conspirológicas que no tardaron en vincular el fenómeno a la actividad alienígena o a los proyectos secretos de gobiernos mundiales.

¿A qué se debe esta oleada de 'muestras' de fenómenos inexplicables que aparecen en la red recientemente?

