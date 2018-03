¿Quién dijo que la forja era solo cosa de hombres?

"Mi familia no entendió fácilmente que cambiara mi puesto de banquera exitosa por la herrería. Muchos no me entendían", dice esta rusa de mediana edad llamada Natalia.

Su interés por la forja surgió casualmente, aunque cuenta que su padre es soldador y que "es posible que la genética, de alguna manera" le haya transmitido "todo esto". Asegura que su objetivo no es demostrar nada, sino vivir de la herrería "porque le gusta".

Sus creaciones, inspiradas en la naturaleza, se han mostrado ya en numerosas exposiciones.