Google Earth hace sonar la alarma, ¿cómo puede haber aparecido esto en el océano Antártico?

La vista fue capturada en las Islas Georgias del Sur, donde habitan unas 30 personas. Dichas islas se hallan en el Atlántico Sur, cerca del océano Antártico.

El extraño objeto fue investigado por un 'grupo de cazadores de alienígenas' llamado SecureTeam10. Según ellos, el hallazgo presuntamente se sitúa al lado del Monte Pagetla cumbre más elevada de la isla que es de 2934 metros

Por lo visto, el extraño objeto dejó un rastro en la nieve, como si se hubiera arrastrado por el suelo. El origen del misterioso objeto causa numerosas especulaciones. Así, los aficionados de ovnis no pierden la oportunidad de considerarlo como una nave alienígena. Otros internautas opinan que es una nave espacial que ha estallado o un submarino. No obstante, no queda claro cómo dicho objeto ha podido aparecer en la zona.

Al mismo tiempo, los escépticos tratan de hallar una explicación que no esté relacionada con fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, suponen que el objeto podría ser nada más que un trozo de glaciar.

Y ustedes, ¿qué opinan sobre el origen de este extraño objeto?