Esta 'nonagenaria de hierro' rusa salta en paracaídas y bate récords, ¿qué has hecho tú?

"No sabía qué es un túnel de viento pero hoy me lo enseñaron y me gustó tanto que pedí que le den más potencia para levantarme más alto. ¡Era magnifico!", compartió Koltakova tras salir del túnel. La abuelita recordó que había realizado su último salto en paracaídas en septiembre de 2017 a 4.200 metros en Crimea.

Para la anciana rusa los deportes extremos no son una pequeña afición sino un estilo de vida, ya que ha batido varios records en Rusia. El más reciente lo marcó en el karting: es la primera anciana de Rusia que ha logrado hacer cinco vueltas de un circuito de 400 metros a los mandos de un kart en tan solo 47 segundos.

Koltakova es conocida en Rusia como 'la abuela de hierro'. Los medios de comunicación rusos la llaman así porque a pesar de su avanzada edad —tiene 96 años— Koltakova práctica deportes extremos y rebosa vitalidad.

A los 93 años se lanzó en paracaídas por primera vez y un año antes voló en ala delta y en globo aerostático y practicó buceo. Sus logros han llegado más de una vez al libro de los récords de Rusia.

