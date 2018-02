Un nubarrón de pájaros se cierne sobre Texas

Por un momento, parece como si la urbe se convirtiera en el escenario de la película 'Los pájaros', dirigida por Alfred Hitchcock.

En realidad, estos pájaros no representan ningún peligro ya que no buscan atacar a las personas. Ellos llegan anualmente a la región de Mesquite para invernar. Por esta razón, la invasión de aves no es algo inusual en esta localidad.

Le podría interesar: Invasión plumífera: una ciudad norteamericana es atacada por pavos salvajes