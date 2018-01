¿La clonación humana se acerca? Científicos crean un clon exitoso de un primate

Pese a que no es la primera vez que un primate es clonado, la comunidad científica considera el hecho un avance histórico. Anteriormente, en 1999, se llevó a cabo la clonación de un mono Rhesus de manera exitosa. Sin embargo, en aquella ocasión, el clon fue obtenido a través de la división de los embriones, proceso similar al que sucede naturalmente cuando se desarrollan gemelos idénticos. Este proceso no se puede usar para clonar animales adultos y no se puede repetir para crear copias clónicas idénticas.

El método utilizado para lograr a Zhong Zhong y Hua Hua es mucho más complejo y consiste en utilizar células de tejido para obtener un animal clonado con un material genético idéntico a la célula del donante. En teoría, esta técnica de clonación puede producir una larga línea de animales totalmente idénticos genéticamente.

El avance científico podría ser utilizado en el futuro para crear un gran número de primates genéticamente idénticos, que puedan servir como modelos de pruebas para tratamientos de enfermedades humanas y otras condiciones. Esto podría ayudar a los investigadores a desentrañar preguntas complejas, incluyendo las cuestiones acerca de cómo los factores ambientales pueden afectar el desarrollo de cánceres, por ejemplo.

Sin embargo, el uso de primates para la realización de pruebas de laboratorio genera mucha polémica en relación a la ética de tales procedimientos. Muchos países poseen estrictas leyes que prohíben la investigación biomédica en chimpancés.