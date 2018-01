En esta 'niebla de hielo' las gotas de agua se congelan en forma de cristales de hielo minúsculos.

La región se ha visto afectada por una helada anómala, diez grados por debajo de las temperaturas mínimas habituales. No obstante, no hay mal que por bien no venga. La alta humedad en el aire —junto a las bajas temperaturas— es aprovechada por algunas jóvenes siberianas para hacerse con un inusual maquillaje de escarcha.