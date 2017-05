Repeler un ataque con arco y flecha no funciona con los osos

Tras avistar un oso salvaje en un bosque de la ciudad canadiense de Ontario, Wesley pensó que el animal iba a pasar de largo sin atacarle, a una distancia de varios metros.

No obstante, la bestia se comportó de forma inesperada y empezó a acercarse a él rápidamente. En este instante, el hombre emprendió infructuosos intentos de disparar varias flechas, pero ninguna de ellas dio en el blanco.

Al final de la grabación se ve cómo el oso ataca a Wesley, quien deja caer su cámara en el suelo.

Afortunadamente, el hombre pudo escapar de las fauces del animal.

"Estoy tan feliz. No tengo heridas, salvo un codo amoratado y mi ego afectado luego de que el oso me arrojara al suelo. Sinceramente feliz de que esta historia no haya tenido un final trágico", escribió el canadiense en los comentarios del vídeo.

Los encuentros con los osos salvajes no suelen acabar bien. Se considera que es imposible escapar de estos animales debido a que corren rápido y pueden trepar árboles.

