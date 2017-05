Las llamas abrasan a un motociclista: fuertes imágenes de un aparatoso accidente en China

En la grabación se aprecia cómo un camión está girando en un cruce de Nanchang cuando un motociclista impacta contra su tanque de combustible.

La colisión fue tan fuerte que ambos vehículos, así como el motociclista, acabaron en llamas.

El vídeo ilustra también cómo el motorista se arroja sobre el asfalto para tratar de apagar infructuosamente el fuego que envuelve su cuerpo.

"La primera cosa que se me pasó por la cabeza fue rescatar a aquel hombre. No me importaba que mi camión estuviera ardiendo. Lo único en lo que pensaba era en salvar al motociclista", expresó el conductor del camión, Yang Juyong, citado por el canal de televisión chino CCTV.

