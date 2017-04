'Terminator' recibe la Legión de Honor francesa (video)

Arnold Schwarzenegger recibió de manos del presidente francés François Hollande la Legión de Honor, la distinción francesa más alta, por su compromiso con la defensa del medioambiente. A las puertas del Elíseo, Terminator dio las gracias al presidente galo, despidiéndose con un 'sayonara, baby' y asegurando que volvería.

"Me siento honrado por haber recibido esta distinción por parte del presidente Hollande. Sé que es el la distinción más importante que se puede recibir en Francia, por lo que me siento realmente honrado de haberla recibido por mi compromiso con el medioambiente. Me gustaría dar las gracias al presidente Hollande por el buen trabajo que ha hecho (…). Cuando me pidió ayuda con el COP21 y vi la pasión con la que se implicaba en el proyecto (…) le dije que haría todo lo que estuviese en mi mano para ayudar. No importa quién sea el líder, quién sea el presidente o quién dirija el país. Tenemos que ir hacia adelante de la manera correcta. Gracias a todos por venir y 'sayonara, baby'. Volveré".

