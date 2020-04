Así los militares rusos despliegan un hospital de campaña

Los trabajadores del servicio médico del Ejército del Distrito Militar Oeste de Rusia, con la ayuda de más de 30 unidades de equipo militar, han armado las primeras estructuras de un nuevo hospital de campaña en la región de San Petersburgo.

Las instalaciones preparadas incluyen una sala de recepción y clasificación, una unidad de infecciones, una sala de rayos X y salas de reanimación y cuidados intensivos, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia.