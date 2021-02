¿Está Tesla a punto de dejar el mercado chino?

En opinión de Li Xuetong, profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y Energética de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, pese a que los coches de Tesla no cumplen las normas de seguridad, la marca sigue siendo popular y no saldrá del mercado en el futuro próximo.

"Según varias evaluaciones internacionales, Tesla tiene un bajo nivel de calidad, un alto porcentaje de productos defectuosos y un nivel de seguridad poco elevado. Además, después de cada accidente, Tesla afirma que es culpa del conductor y no informa sobre los fallos de los sistemas de sus coches, mientras que nadie conoce su nivel de seguridad real. Parece que los directivos de las empresas no tienen sentido de la responsabilidad", destacó Li a Sputnik.

No obstante, la popularidad de los coches de Elon Musk en China no deja de crecer. Según el informe financiero de Tesla, las ventas de los coches de la compañía en China en el 2020 se han duplicado con respecto a 2019: de 2.980 millones a 6.660 millones de dólares.

A pesar de la creciente competencia de varias startups chinas de coches eléctricos, como Nio,de Tesla fue el coche eléctrico más vendido en China en el 2020, según la Asociación China de Turismos.

Li aseguró que los coches eléctricos de Tesla son comprados principalmente por los fans fieles de la compañía, por lo que la propia empresa no abandonará el mercado chino próximamente. Asimismo, después de que la Administración de Shanghái anunciara que los coches con matrículas no asignadas a la ciudad no tienen el derecho a circular, las ventas de Tesla en Shanghái crecieron, ya que una planta de la empresa se encuentra allí.

"La estrategia de Tesla implica que la empresa no debería abandonar China. La principal fuente de ingresos de la firma es la 'narrativa', ya sea de Space X o de varias otras empresas innovadoras que han creado la imagen de Musk como genio del mundo de la ciencia. Al fin y al cabo, entendemos que aunque un coche no sea rentable o sea de mala calidad, el precio de las acciones puede seguir subiendo si se presenta una imagen bonita", resumió el experto.

Además del coche que explotó en un aparcamiento de Shanghái en enero, Tesla ya se ha enfrentado a otro contratiempo en febrero al tener que retirar más de 36.000 vehículos debido a problemas con las tarjetas de memoria eMMC.