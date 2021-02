Oyster, la startup que promueve el trabajo remoto, obtiene una financiación de 20 millones de dólares

Si algo bueno podemos sacar de la pandemia, es que ha revolucionado la mayoría de los aspectos de la vida y algunos ejemplos son la aceleración del proceso tecnológico y la selección del personal. Cada vez más empresas de EEUU y Europa fichan en España talento técnico para trabajar en remoto con sueldos mucho mayores que los que les podrían ofrecer en su país.

"Las empresas no volverán a contratan de la misma manera"

En este sentido, empresas como Oyster, la plataforma de recursos humanos para compañías distribuidas, se centran en captar potencial para las mejores empresas de todo el mundo. Aunque la compañía se fundó antes de que llegara el coronavirus a nuestras vidas, la situación actualy por ello los fondos de inversión apuestan por estas compañías.

Quien está liderando la financiación es Emergence Capital, un fondo especializado en empresas de software que quieren cambiar cómo trabaja el mundo. "Las empresas nunca volverán a contratar y administrar de la misma manera", dijo Jason Green, fundador de Emergence Capital. "Las empresas son libres de pensar globalmente y de contratar a los mejores talentos que mejor se adapten a sus necesidades, independientemente de su ubicación", detalló en una nota de prensa después de comunicar la inyección de capital de 20 millones de dólares en Oyster para expandir esta visión.

Oportunidades para todo el mundo, incluida América Latina

El objetivo ahora de Oyster, que, es ampliar su lista de mercados y también traer nuevos servicios, particularmente para abordar la oportunidad en los mercados emergentes de contratar a más personas. Emergence Capital también ha respaldado a empresas como Zoom o Salesforce entre otros. También participa en su financiación la firma londinense Connect Ventures, que anteriormente también respaldó a la empresa en la etapa inicial.

El nombre de Oyster, que fue fundada en 2019 por Tony Jamous y el empresario de descendencia latina Jack Mardack, viene de un dicho en inglés que es "the world is your oyster", que traducido al castellano sería "el mundo es tu ostra". Esa afirmación se usa para dar motivación y expresar que no hay límites, una de las premisas de la compañía.

Una frase acorde a su pensamiento, que pretende generar oportunidades para todo el mundo. "Hay quien tiene título y no se puede sumar al entorno laboral. Y, al contrario, hay quien tiene una habilidad, sin título, y con capacidad. En América Latina hay una gran oportunidad para el talento", dijo Mardack en una reciente entrevista.

"Muchas veces encuentran al candidato ideal en Brasil, Argentina o Venezuela. Casi siempre son externos, que no tienen estabilidad laboral, que no se sienten parte, que no pueden tener acceso a una hipoteca, por ejemplo. Con Oyster pasan a ser empleados como los demás, con su nómina."

La compañía, que suma ya un total de 30 empleados, es capaz de manejar el empleo y la nómina que concilien tanto las políticas propias de la empresa como las de las jurisdicciones locales. En los tres años que llevaba fundada ya ha logrado hacerse con clientes en México, Estados Unidos, Canadá, Líbano y Europa.