Spotify te conoce más de lo que crees: te sugerirá canciones según tu estado de ánimo

La música en ocasiones puede ayudar a mejorar un estado emocional determinado. ¿Cuántas veces has escuchado una canción que te recuerda a tu ex para superar una ruptura? ¿O, por el contrario, te has puesto la canción que te recuerda a aquel verano que tanto disfrutaste? Probablemente más de una vez te haya salido alguna que otra lágrima o sonrisa al escuchar algún tema musical.

Spotify es consciente de eso y por ello ha patentado una tecnología que permitiría a la aplicaciónde forma personalizada a los usuarios. Según confirma el medio especializado en industria musical Music Business Worldwide (MBW), la solicitud de patente se solicitó en 2018 pero no fue hasta mediados de enero cuando se le otorgó.

En el documento publicado por el propio medio bajo el título Métodos y sistemas para personalizar la experiencia del usuario en función de los rasgos de personalidad se explica que Spotify, "como parte del servicio que brindan y para ayudar a los usuarios a tener una experiencia más positiva, los proveedores rastrean y procesan los datos del usuario en un intento para comprender sus preferencias, y en última instancia, proporcionar contenido personalizado relevante".

En 2019, Spotify comunicó que ya estaban trabajando en un cuestionario que podría ayudar a determinar el estado de ánimo. Sin embargo, la nueva patente podría ayudar a que el usuario evite contestar numerosas preguntas para tener una lista musical más personalizada.