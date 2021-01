Filtran el nuevo iPhone de bajo presupuesto

Apple se está preparando para lanzar nuevos dispositivos, incluida la próxima generación de su teléfono inteligente más económico, el iPhone SE Plus (también puede llamarse iPhone SE 2021), las imágenes ya han aparecido en línea.

El nuevo dispositivo estará equipado con una pantalla de 6.1 pulgadas con un recorte para la cámara frontal y un sensor Face ID. EL sensor de huellas dactilares se presume que estará en un botón lateral.

El SE Plus estará equipado con una sola cámara deel chip Apple A14 Bionic. Desafortunadamente, este no será un 5G y solo admitirá la red 4G. Se lanzará en tres colores:. Se baraja el que use la misma funda que el iPhone 8 o iPhone XR. Todos los modelos estarán protegidos de la humedad y el polvo. Y además aguantará al menos15 cm-1 m de agua.

Según el portal, el costo del nuevo dispositivo será de 499 dólares. Si bien, hay información de que otra versión de más alta gama costará 699 dólares.El precio del iPhone SE presentado la primavera pasada era de 399 dólares. El objetivo principal de este teléfono es competir con los modelos chinos económicos.