Cómo se pueden recuperar las fotos borradas de un teléfono

En la mayoría de los casos, restablecer una foto borrada no es muy difícil a no ser que uno quiera eliminarla para siempre, aseguró Maxim Nazarenko, jefe del Departamento de Gestión de Calidad y Certificación de la Universidad Tecnológica rusa MIREA.

"Hoy en día, es bastante difícil perder algo para siempre, sobre todo si se trata de un objeto digital, por ejemplo, una fotografía", especifica el experto.

Enumeró varias formas de recuperar una foto borrada.

Por regla general, las fotos se almacenan en una galería de fotos que tiene. Esta aplicación guarda todas las fotos eliminadas durante casi dos meses, dependiendo de la marca del dispositivo. Se pueden restablecer fácilmente de ahí.

Asimismo, muchos usuarios conectan sus teléfonos a cuentas de servicios en línea o nubes. En los almacenes de la red de estas cuentas, los proveedores guardan todo tipo de información al recibir el permiso por parte de los usuarios, y hay una aplicación separada para almacenar fotos.

Usar estos servicios puede ser muy cómodo, ya que cuando uno cambia el dispositivo, todas las fotos de todos los dispositivos se almacenan en un solo lugar. Sin embargo, es necesario asegurarse de eliminar todos los documentos de estas nubes si uno quiere borrarlos para siempre.

"Cuando se borra una foto del teléfono hay que eliminarla también del almacenamiento de la red, que no está disponible para todos, pero también dispone de una papelera separada para los objetos eliminados, donde se puede buscar y encontrar lo necesario", afirmó Nazarenko.

Otro método para recuperar las fotos borradas es usar programas especiales para los teléfonos que sirven para estos fines. Los smartphones, como los ordenadores, cuentan con la función de la restauración de la información una vez guardada en el dispositivo. Se puede conectar la memoria interna del teléfono a la computadora, configurar esta conexión y buscar contenido.

En general, la integridad del teléfono con los servicios de internet y otros dispositivos aumenta la posibilidad de restaurar las fotos borradas.

"Si no quieres que nadie vea las fotos que haces con tu teléfono, entonces úsalo solo como una cámara, no lo uses como un teléfono: no le pongas un número para hacer llamadas, no te conectes a internet para comunicarte. En todos los demás casos, hay maneras de recuperar las fotos, y cuanto más activamente se integre el teléfono en los servicios de internet, más fácil será encontrar incluso algo que se haya olvidado", resumió el experto.