Video: este baile de los robots de Boston Dynamics te dejará atónito

Al principio del vídeo, se aprecia cómo el robot antropomórfico Atlas baila el twist al ritmo del tema Do You Love Me, de la película Dirty Dancing. De pronto, se le une otro robot humanoide del mismo modelo. Finalmente, se suman al divertido baile el robot más famoso de Boston Dynamics, el perro Spot, y el robot cuadrúpedo Handle.

Los saltos, las piruetas, la fluidez del movimiento y la coordinación de las criaturas electrónicas dejaron boquiabiertos a los usuarios de YouTube.

"¡Maldita sea! Incluso los robots bailan mejor que yo", declaró un usuario. "¿Cuánto falta para que puedan bailar en barra? Lo pregunto para un amigo", comentó a modo de broma otro internauta.

Al mismo tiempo, fueron quienes advirtieron que los robots en realidad no son tan inofensivos como parecen.

"Los robots nunca olvidarán esta experiencia humillante. Cuando tomen el control, el conocimiento de este vídeo en su banco de memoria colectiva extenderá el sufrimiento de la humanidad por al menos una década", expresó irónicamente uno de los usuarios. "Intentan distraernos con movimientos de baile estúpidos y sensuales mientras hacen un plan para vencernos a todos…", sugirió otro.

Cabe recordar que esta no es la primera danza interpretada por los robots de Boston Dynamics —en 2018, la compañía publicó un vídeo en el que Spot baila al son de Uptown Funk—, aunque es evidente el progreso que alcanzaron los ingenieros de la empresa en los últimos dos años.