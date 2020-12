Estos son los videojuegos más espectaculares del 2020

Fue el videojuego de rol de acción Cyberpunk 2077 el que ocupó el primer peldaño de la lista. Los expertos Alex Battaglia y John Linneman elogiaron la calidad visual, el trazado de rayos, los reflejos, las sombras y otras características de la obra de CD Projekt RED, ambientada en una ciudad futurista llamada Night City. No obstante, solo se trata de la versión de PC, que requiere una tarjeta gráfica de alto rendimiento.

Lamentablemente, las versiones de consolas de Cyberpunk 2077 no cuentan con una calidad de gráficos tan impresionante. Además, contienen ciertos errores que ya decepcionaron a muchos usuarios de la PS y Xbox y los obligaron a pedir una devolución.

Los creadores del videojuego, a su vez, prometieron arreglar los errores con parches y actualizaciones, y ya lograron solucionar parte de los problemas. No obstante, Sony optó por retirar el videojuego de su tienda en línea, PlayStation Store.

El segundo lugar de la lista lo ocupa el videojuego de acción y aventuras del universo Marvel Spider-Man: Miles Morales. La segunda entrega de la franquicia Spider-Man de Insomniac Games también cuenta con gráficos impresionantes, como el trazado de rayos o el detallado de los protagonistas y los personajes no jugables. Además, tiene una tasa de refresco de 60 f/s, algo que mejora considerablemente la jugabilidad.

Microsoft Flight Simulator se encuentra en el tercer peldaño del ranking. Este videojuego hiperrealista permite al usuario sobrevolar el planeta al timón de una avioneta. El videojuego cuenta con modelos detallados de 341 ciudades del mundo, creados con los datos de Bing, mapas de Microsoft parecidos a Google Maps.

Aquí está la lista completa de los videojuegos con los mejores gráficos del 2020:

Cyberpunk 2077 (versión de PC) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Microsoft Flight Simulator Half-Life: Alyx The Last of Us: Part II Demon's Souls Remake DOOM Eternal Ori and the Will of the Wisps Minecraft RTX

Los expertos de Digital Foundry también destacaron los videojuegos Dreams, Call of Duty: Black Ops, Cold War, Teardown, las adaptaciones de Doom 64 y Final Fantasy VII y Ghost of Tsushima, aunque no entraron en el Top-9.