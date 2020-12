Exclusividad total: estos iPhones llevan un trozo del suéter de Steve Jobs, literalmente

Uno de los principales atractivos de estos celulares es el logotipo de la manzana, que lleva un trocito del suéter que era un atributo inseparable de Jobs. De hecho, el fabricante asegura que se trata de la tela que usó personalmente Steve Jobs.

Además, estos dispositivos, tienen un recubrimiento especial que se usó para que se parecieran más al mítico iPhone 4. Son tres las versiones que ofrece Caviar. La más cara de ellas, el Gold Edition, tiene un logotipo de manzana hecho de oro de 18 kilates y su parte trasera está hecha de titanio. Su precio es de 9.000 dólares.

El siguiente dispositivo en la gama de modelos ofrecida por Caviar es White Edition. Su parte trasera está hecha del material compuesto G-10 y la manzana es de plata. El precio de esta versión asciende a los 7.000 dólares.

Por último, la versión más económica es, que al igual que la Gold Edition está hecha de titanio, oscurecido, con la única diferencia de que la manzana no está hecha de oro. Este celular estará disponible por un módico precio de

Cabe destacar, que se trata de dispositivos de alta exclusividad, puesto que solo diez unidades de cada versión se pondrán a la venta. Al mismo tiempo, Caviar no se limitó a la oferta de los celulares para celebrar que se cumple una década desde la presentación del iPhone 4.

Así, también ofrecen 30 pares de las zapatillas New Balance 991, las favoritas de Steve Jobs, que al igual que los smartphones llevan un trocito de su suéter y una placa de titanio con el eslogan Think Different (Piensa Diferente en español). Estas zapatillas se venderán por 1.830 dólares cada par.