Puedes comprar este VW Beetle con motor a reacción por $500.000 | Fotos

De acuerdo con el vendedor y creador del auto, el ingeniero mecánico estadounidense Ron Patrick, el VW tiene un motor a gasolina simple en la parte delantera y un motor General Electric T58-8F en la parte trasera que genera hasta 1.350 caballos de fuerza y ​​gira a 26.000 rpm hasta escupir fuego desde la parte trasera. Está configurado de tal manera que su propietario puede encender el jet mientras conduce.

El motor está montado sobre soportes rígidos con casquillos de goma. Además proporciona una manta térmica para evitar que el parachoques trasero se derrita al entrar en contacto con el metal caliente. El Beetle también está equipado con un tanque de queroseno de 53 litros, instalado donde debería ir la rueda de repuesto.

Patrick afirma que creó este vehículo hace una década solo por diversión. Lo sacaba en exhibición de vez en cuando y está "como nuevo", con tan solo

No se indica el tiempo que necesita el vehículo para acelerar de cero a cien kilómetros, ni tampoco la velocidad máxima. "No tengo idea de lo rápido que irá el coche, y probablemente nunca la tendré", escribió el creador en el anuncio. "Construí el coche para emocionarme, no para matarme".