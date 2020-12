Un teléfono 'inhackeable', sueño para todos y llamado a la acción para Kaspersky Lab

MOSCÚ (Sputnik) — En un mundo donde son cada vez más frecuentes los ataques de piratas informáticos y las filtraciones de datos personales, la idea de un teléfono que no pueda ser hackeado parece un sueño, pero no para Kaspersky Lab, una de las mayores empresas de seguridad informática del mundo.

Kaspersky Lab tiene la firme intención de desarrollar ese tipo de dispositivo además de su propio sistema operativo.

En una entrevista con Sputnik, el director ejecutivo y presidente de la empresa, Eugene Kaspersky, dijo que el objetivo de Kaspersky Lab es "crear un teléfono seguro que sea imposible de hackear".

El dispositivo, destacó, podría ser utilizado para "procesar la información secreta y confidencial tanto de los funcionarios públicos, como de las instituciones, así como para manejar la infraestructura".

"Tengo un sueño de que la persona pueda utilizar un teléfono basado, por ejemplo, en el sistema operativo de Android. Imaginen que el usuario con un toque de su dedo active nuestro sistema operativo seguro en este teléfono para controlar una turbina de una estación eléctrica o algo así", contó, al subrayar que "eso es solo un sueño".

El plan actual de Kaspersky Lab, agregó, prevé que sea "un teléfono separado con un único sistema operativo".

El futuro aparato basado en el sistema operativo KasperskyOS, indicó, será muy básico: "Tendrá funciones mínimas, que nadie espere bellezas de Android y iOS, ese smartphone va a desempeñar otras tareas especiales".

El nuevo teléfono, continuó, "podrá, desde luego, hacer llamadas y enviar mensajes cortos, tendrá un paquete de oficina, un buscador con funciones mínimas y un repertorio estándar de aplicaciones como despertador, calculadora, etcétera".

Sobre la tienda de aplicaciones, Kaspersky dijo que "no se prevé por el momento una especie de AppStore, si bien habrá algo parecido en el futuro".

"Lo más probable es que hagamos una propia antes de incorporar otras tiendas de aplicaciones. Somos conscientes de que ese proyecto no despegará sin un ecosistema grande, así que estamos dispuestos a atraer socios", añadió.

Tendencias en la ciberseguridad

Además de los planes de Kaspersky Lab para el futuro, Kaspersky compartió cuáles son las tendencias en el ámbito de ciberseguridad para los próximos años y para qué deben prepararse las compañías.

"La primera tendencia es que la ciberdelincuencia se convierte en masiva, sobre todo, en tiempos de crisis económica", dijo, al agregar que el número de ciberdelincuentes va en aumento.

En julio pasado, indicó, citando los datos de Kaspersky Security Network, más de 400.000 archivos maliciosos estaban apareciendo cada día por todo el mundo.

"No sé cuántos hackers deben haber para que cada día se generen tantos archivos maliciosos. Sí, tienen la automatización, la generación automatizada de códigos, pero no me sorprendería si [su número] es de más de 100.000 personas", afirmó.

Lo más interesante, destacó, es que los ciberdelincuentes tienen sus especializaciones: "Los chinos trabajan en su mayoría con botnets [una red de ordenadores infectados con programas informáticos malignos], los hackers-criptógrafos a menudo hablan ruso, mientras el fraude financiero viene en general de América Latina", enfatizó.

La segunda tendencia, según Kaspersky, es la aparición de grupos ciberneticos muy profesionales como Cabanak del que se enteró por primera vez en 2014.

La tercera y última tendencia son ataques a la infraestructura que siguen creciendo.

"La actividad de malhechores depende de muchos factores. Si hablamos de criptógrafos, su florecimiento coincidió con el del bitcoin, porque toman pagos en criptomoneda", dijo.

Las fluctuaciones del precio del bitcoin, según Kaspersky, no influyen en la actividad de los criptógrafos, porque "saben qué suma de dinero quieren recibir en efectivo, de la que calculan el rescate en bitcoins en el momento del ataque".

Pandemia y ciberdelincuencia

Kaspersky, respondiendo a la pregunta de siafectó el mercado de ciberdelincuencia y ciberataques , destacó que era "muy interesante" seguir la situación cuando "todo el mundo entró en confinamiento".

"En abril todos los indicadores subieron, mientras en mayo todo bajó. ¿Por qué? En verano todo subió de nuevo y alcanzó nuevas cifras", indicó.

El jefe de Kaspersky Lab no excluyó que los hackers recibieran "mucho dinero desde el inicio del confinamiento y necesitaran tiempo para monetizar lo obtenido".

Los teléfonos móviles, portátiles y otros dispositivos, sin lugar a duda, hacen la vida más fácil. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda: con todas las tecnologías avanzadas están en riesgo la vida personal y la seguridad de sus datos propios. La idea de crear un teléfono que no pueda ser hackeado debe dejar de ser un sueño y convertirse en un objetivo realista, dado el carácter cada vez más sofisticado de los ataques que lanzan los hackers.