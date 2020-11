¿Cómo usó China la inteligencia artificial contra el COVID-19 y por qué es hora de regularla?

China usó la gran plataforma de datos, desarrollada por China Electronics Technology Group (CETC), para prevenir la propagación de la epidemia. Y también aplicó soluciones basadas en la inteligencia artificial para asegurar la entrega de mercancías por medio de drones, desarrolladas por Beijing Sankuai Online Technology.

Según una publicación en la revista médica científica Lancet, la IA se utilizó para analizar las tomografías computarizadas y detectar los primeros signos de lesiones en el tejido pulmonar. Dado que tarda tan solo un segundo en analizar una tomografía computarizada, el uso de la tecnología ha reducido significativamente la carga sobre los médicos.

Los sistemas de IA de Alibaba se utilizaron en el desarrollo de los llamados, aplicaciones móviles que analizan una gran variedad de datos sobre las personas y ofrecen un pronóstico del riesgo de contagio. Incluso ahora, cuando la mayor parte de las medidas restrictivas en China ya se han levantado, los códigos QR se siguen utilizando para controlar la propagación de la enfermedad.

Finalmente, los robots se encargaron de un trabajo particularmente arriesgado para los humanos: atender a pacientes con infección de coronavirus. En los hospitales, medían la fiebre de los infectados y les traían comida. Los drones también entregaban bienes y alimentos a los que estaban aislados en casa.

China se ha convertido en uno de los países líderes en la aplicación práctica de la IA. Pekín espera que la tecnología impulse el desarrollo económico nacional y cree una ventaja competitiva para China. El país adoptó un programa gubernamental estratégico para el desarrollo de la IA hasta 2030.

Con el desarrollo de la inteligencia artificial, también surge la cuestión de regular esta nueva industria.

El mundo debería fortalecer la cooperación para elaborar normas que regulen el desarrollo mundial de las tecnologías de IA, declaró el vicepresidente del comité de construcción social de la Asamblea Popular Nacional de China, Ren Xiangliang, durante la conferencia mundial de internet de Wuzhen celebrada este año en formato virtual.

El entrenamiento de la inteligencia artificial se basa en un gran conjunto de datos. A veces se trata de datos personales extremadamente sensibles, por lo que es necesario protegerlos y regular su circulación, comentó a Sputnik Zhu Wei, vicedirector del Centro de investigación de iniciativas legislativas de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China.

Según el especialista, la legislación china al respecto se divide actualmente en tres partes:

En primer lugar, se trata de leyes relativas a la protección de los datos utilizados por la IA.

utilizados por la IA. La segunda parte es el problema de los algoritmos . Participan en las recomendaciones, y hay leyes que regulan también estos aspectos. Es una ley sobre comercio electrónico.

. Participan en las recomendaciones, y hay leyes que regulan también estos aspectos. Es una ley sobre comercio electrónico. El tercer aspecto es la protección del potencial científico y tecnológico. Cuando surgió el problema de TikTok, las autoridades elaboraron rápidamente medidas que protegían los algoritmos de IA como propiedad intelectual y limitaban su exportación y transferencia a otras partes, recordó Zhu Wei.

El experto señaló también que China ha avanzado en el campo de la regulación ética de la IA. Sin embargo, a diferencia de ciertos países occidentales, no tiene una regulación estricta de sectores específicos de la IA.

"Ahora la regulación de la IA en China atraviesa el aspecto ético. Y, por supuesto, algunos elementos están dispersos en otras leyes que regulan las industrias conexas. También existe una reglamentación estricta, pero no se refiere específicamente a la IA, sino que describe cómo se aplica a la IA. Esta es la principal diferencia entre China y otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay leyes que regulan directamente la circulación del transporte no tripulado y definen la responsabilidad jurídica. Pero en China eso no existe todavía", detalló.

No obstante, China comprende la importancia de elaborar una reglamentación exhaustiva respecto a la IA y la necesidad de armonizar la reglamentación internacional y elaborar normas internacionales.

Unas 20 normas presentadas en el Libro Blanco de China ya están siendo consideradas para su adopción por la Organización Internacional de Normalización (ISO), lo que puede considerarse como el primer éxito de Pekín en el establecimiento de normas internacionales de la IA.