Solo 15 GB gratuitos: Google pone coto al almacenamiento ilimitado

Desde esa fecha, todos los archivos que los usuarios suban a sus cuentas de Google computarán como parte de los 15G gratuitos a los que da derecho cualquier cuenta de Gmail.

La medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que todos los contenidos subidos con anterioridad a junio de 2021 no se contabilizarán como parte de esos 15G y seguirán estando disponibles para siempre a través de las cuentas. Google basa su decisión en la necesidad de poder seguir atendiendo "el ritmo de la creciente demanda de almacenamiento". Tan solo hay. Quien disponga de un teléfono celular Google Pixel (modelos del 1 al 5), podrá seguir subiendo archivos en Alta calidad desde su terminal sin computar como parte de la cuota de 15 GB, pues desde el Google Pixel 3 no se pueden subir los archivos en Calidad original sin ocupar la cuota.

Otros cambios también afectarán a los documentos subidos con Google Drive, donde el contenido de las cuentas inactivas se borrará automáticamente.

Google fotos, antes molabas.



Ya llorarán cuando el personal descubra que en Amazon Fotos no hay límite... — GeekIndignado🎗️ (@GeekIndignado) November 12, 2020

Fin de una etapa

La opción de poder almacenar archivos de manera ilimitada en la nube con Google+ se complementó en 2015, cuando Google empezó a dar la posibilidad de comprimir las fotos y vídeos subidos mediante la opción Alta Calidad, porque hasta entonces el plan Calidad Original afectaba al espacio de las 15GB.

De resultas, Google Fotos permitió comprimir las imágenes sin menoscabo de su calidad (resolución máxima de 16 MG para las fotos y de 1080 p para los vídeos). La compañía afirma que semanalmente se suben más de 28.000 millones de fotos y vídeos al servicio, producto de que tanto usuarios del sistema operativo Android como de iOS asuman con despreocupación su gestión.

Google Fotos será de pago a partir de 15 GB. Pero vamos a ver... ¿para qué quieres tantas fotos alma de cántaro si solo te haces fotos de mier... y la mayoría no las volverás a ver en la puñetera vida? 🙄 Un disco duro y a correr que estáis apalominaos. #GooglePhotos — J. Carlos Martínez (@JCarlostv) November 12, 2020

Aun así, Google estima que después del 1 de junio de 2021 más del 80% de los usuarios seguirán utilizando sus cuentas de modo gratuito durante tres años, pues no superarán el límite de los 15 GB. En caso de tener la cuenta llena o casi llena debido al uso continuado del correo en Gmail o las carpetas en Drive, Google ha puesto en marcha la web https://photos.google.com/storage, donde informa de los pasos a tomar.