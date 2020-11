Un internauta hace que la Xbox Series X humee y Microsoft le responde

Como cualquier otra herramienta, internet puede ser usado para bien o para mal. Una vez creada, la red global permitió que todas las voces fueran escuchadas, gracias a las distintas plataformas sociales.

Pero también su aparición ha empujado a muchos internautas a actuar de manera muy arriesgada con el objetivo de ganarse un prestigio fugaz, incluso si eso significa poner sus vidas en riesgo. Y la nueva consola Xbox Series X fue elegida por una de estas personas para conseguir ese objetivo.

En un vídeo, que se ha hecho viral en Twitter, se puede ver cómo un internauta explica que las imágenes publicadas en internet sobre el supuesto sobrecalentamiento de consola de Microsoft son falsas. Y para probar su punto, el usuario hace pasar el humo de un cigarrillo electrónico a través del dispositivo de Microsoft, lo que provoca que el ventilador de la consola extraiga el humo por debajo y lo expulse por arriba, dando de la sensación de que se está quemando.

La empresa estadounidense no ha tardado en reaccionar a lo que considera un mal uso de su producto.

"No podemos creer que tengamos que decir esto, pero por favor no echen humo de cigarrillos electrónicos en su Xbox Serie X", escribió Microsoft en Twitter.

Hoy en día se conocen muchos casos en los que los dispositivos electrónicos han provocado incendios o ha comenzado a humear. Sin embargo, los aparatos que tienden a causar tales estragos suelen ser alimentados por las baterías de a bordo. Y esta no es una situación de la que tengan que preocuparse los usuarios de la Xbox Serie X, escribe el portal The Verge.

Aun así,como parece ya que podría acabar dañando la consola y hacerla realmente humear tras introducir en ella una gran cantidad de partículas diminutas, advierte el portal Slash Gear, porque el humo producido por los cigarrillos electrónicos también contiene aerosoles

En otra imagen publicada por Mike Rose, se puede ver cómo si el ventilador del nuevo dispositivo de Microsoft fuese tan poderoso que sus corrientes de aire pudieran mantener una pelota de ping-pong suspendida en el aire.

Este efecto se parece al que puede apreciarse en el experimento que muchos escolares han podido realizar en sus clases de física con un secador de pelo. En ese caso el aparato es capaz de hacer que se mueva una pelota gracias al principio de Bernoulli, que describe la relación entre la velocidad y la presión de una corriente de fluido.

Sin embargo, la situación presentada en ese tuit es manipulada y no tiene nada que ver con la ciencia real. Desafortunadamente el ventilador no es capaz de conseguir la velocidad de aire necesaria para poder suspender la pelota. El usuario DireRaven97 llegó a explicar cómo se pudo crear esta imagen engañosa. Según el internauta, es posible que la pelota haya sido colocada sobre un sostenedor metálico que no se ve en la foto.