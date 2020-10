Internxt Drive, el 'Dropbox español' que protege la privacidad en la nube

Ahora las cosas han cambiado y existen nuevas alternativas a Dropbox o Google Drive. Internxt Drive resuelve ese problema de seguridad y privacidad en la red, tanto a empresas como particulares, haciendo uso de innovadoras tecnologías de cifrado y distribución de archivos.

Un joven de 22 años llamado Fran Villalba decidió poner en marcha su proyecto en 2019 y sin imaginarlo, ha logrado en tan solo un año, cerrar una ronda de inversión de 500.000 euros liderada por The Venture City y ESADE BAN.

© Foto : Cortesía de Fran Villalba Segarra, CEO de Internxt Fran Villalba, CEO de Internxt Drive

Con ese acuerdo, ha logrado posicionarse como una de las startups con mayor proyección internacional en el ámbito de la ciberseguridad.

"Estamos muy agradecidos a The Venture City y los demás inversores por su gran apuesta, que nos abre la puerta a mercados internacionales", afirma Fran Villalba Segarra.

¿Cómo funciona?

Cuando se sube un archivo a Internxt Drive, este se fragmenta y encripta en el dispositivo del consumidor sus archivos, de forma que solo el usuario tiene acceso a los mismos. A diferencia de otras empresas como Google, la startup valenciana no guarda la clave de desencriptación.

Lo hacen a través de una red de proveedores alrededor de todo el mundo, quienes almacenan fragmentos encriptados de archivos, a los cuales solo el usuario tiene acceso. Asimismo, poseen un programa de plantación de árboles, mediante el cual plantan un árbol por cada cliente que generan.

Con tan solo un año de vida, la compañía ha superado la cifra de 12.000 clientes, logrando hacer break even, es decir, alcanzar el umbral de rentabilidad, y ha conseguido obtener una valoración de más de tres millones de euros. De hecho, el CEO de Internxt asegura que "ya hay nuevos fondos de inversión interesados en entrar en la compañía".

"Internet se ha convertido en un sitio propiedad de cuatro grandes corporaciones que abusan de su poder, y muchas veces violan la privacidad del usuario", explica Villalba Segarra. "Con Internxt Drive solo el usuario tiene acceso a lo que suba, sin perder propiedad de los mismos. Viene a resolver el problema de seguridad y privacidad en la red, tanto a empresas como particulares, haciendo uso de innovadoras tecnologías de cifrado y distribución de archivos".

Emprendiendo desde hace más de 10 años

A pesar de su corta edad, el éxito de Fran Villalba Segarra se debe a su larga carrera como emprendedor, que empezó hace más de 10 años, formando parte ya de la lista T500 de The Next Web con los 500 jóvenes más influyentes en el ámbito tecnológico, y nominado para el Forbes 30 Under 30 Europe 2018. Con todos estos logros, no resulta ilógico que haya logrado entrar en el 'hub' de innovación Lanzadera, la aceleradora de empresas impulsada por el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Pero estas no son las únicas buenas noticias para esta startup. "Si todo va bien, haremos una Serie A en un par de años con una valoración de 15-20 millones de euros, donde cerraremos más de tres millones de euros de inversión", expone. "Queremos hacer cosas muy chulas". Entre ellas, captar grandes empresas a su proyecto Drive B2B, y acabar 2021 ampliando su equipo de 10 a 30 personas.