¿Sabes cuál es el 'smartphone' con Android más seguro del mundo?

Los smartphones se valoraban según los parámetros siguientes: el soporte lógico, o sea, el software, las actualizaciones del sistema de seguridad, la calidad de montaje y las recomendaciones para el uso corporativo.

El líder del ranking por segundo año consecutivo es la empresa Nokia. Los especialistas de Counterpoint Research destacan que, debido a la pandemia, la gente ha empezado a usar más a menudo teléfonos inteligentes. Las actualizaciones de seguridad de Android ahora juegan un papel clave, ya que los fabricantes deben cuidar la protección de datos.

El teléfono, que forma parte del holding chino BBK, ocupa el segundo lugar, y le sigue

Huawei, a la que últimamente no le va del todo bien, no figura entre los primeros. Debido a las sanciones de EEUU, la compañía decidió rechazar los servicios de Google y desarrollar los suyos propios. Por eso en los nuevos dispositivos no encontrarán la tienda de Google Store.

En su lugar, la marca china ofrece los Huawei Mobile Services, entre los que se incluye la App Gallery, su propia tienda de aplicaciones. Además, en la presentación Huawei anunció el lanzamiento de su propia aplicación de mapas, Petal Maps.