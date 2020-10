Estas son las aplicaciones que deberías eliminar de tu teléfono ahora mismo

Avast ha publicado una lista con los programas que no recomienda instalar en el teléfono y es mejor eliminarlos si ya los has descargado.

Más de 20 aplicaciones populares de Android contienen características no declaradas y no deseadas, que literalmente llenan los teléfonos inteligentes con publicidad no deseada.

Shoot Them;

Crush Car;

Rolling Scroll;

Helicopter Attack - New;

Assassin Legend - 2020 New;

Helicopter Shoot;

Rugby Pass;

Flying Skateboard;

Iron it;

Shooting Run;

Plant Monster;

Find Hidden;

Find 5 Differences - 2020 New;

Rotate Shape;

Jump Jump;

Find the Differences - Puzzle Game;

Sway Man;

Desert Against;

Money Destroyer;

Cream Trip - New

Props Rescue.

De acuerdo a los expertos de la empresa, que produce programas para proteger las computadoras, estas apps incluyen:

Estos programas fueron descargados de Google Play más de ocho millones de veces. Los especialistas advierten que el verdadero propósito de estas aplicaciones es mostrar un gran número de anuncios en todo el sistema operativo. Y las propias aplicaciones pueden ocultar sus iconos en el dispositivo infectado, por lo que es difícil encontrarlos y eliminarlos.

Los expertos también recomiendan no descargar nunca aplicaciones nuevas de Google Play, que no tengan reseñas de usuarios o con reseñas negativas. Es importante prestar atención a las autorizaciones que exige la aplicación y fijarse en si son demasiadas.