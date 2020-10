Este superdeportivo de 1.750 caballos habría batido un récord de velocidad mundial

El Departamento de Transporte del estado de Nevada en EEUU anunció que restringiría la circulación por una parte de la autopista federal para un supuesto intento de batir el récord de velocidad, según el diario.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SSC North America (@ssc_northamerica) 13 Мар 2020 в 7:42 PDT

La ruta restringida resultó ser la misma donde en 2017 se estableció el récord Guiness de velocidad anterior. En aquel entonces el superdeportivo Koenigsegg Agera RS alcanzó una velocidad de 447,2 km/h.

Ese logro del fabricante sueco sigue siendo el récord mundial registrado oficialmente hasta hoy en día, a pesar de que el Bugatti Chiron llegó a los 490,48 kilómetros por hora en 2019. El Libro Guinness se negó a registrar el récord de Bugatti porque no cumple con algunos requisitos obligatorios: la cantidad de intentos y la producción en serie.

Según las reglas, se tienen que realizar dos intentos independientes de ida y vuelta por el mismo circuito, y lo que cuenta es el resultado promedio entre ellos. El Chiron realizó solamente uno debido a que la ruta era potencialmente peligrosa para ir con tanta velocidad por el lado opuesto. Además, el fabricante francés empezó a producir el Chiron en serie después de haber establecido el récord.

En el caso del SSC Tuatara todas las reglas habrían sido cumplidas, y la pregunta es si ha logrado acelerar a más de 447,2 km/h o no. Aunque la compañía no ha confirmado este intento, dijo al portal The Drive que "no es ningún secreto que nuestra meta es alcanzar las 300 millas por hora [483 km/h]". Mientras tanto, una fuente anónima informó a Carscoops que sí habían lograron el récord, sin especificar la velocidad exacta.

Desde el lanzamiento oficial del Tuatara, SSC puso la mirada en Bugatti. El hipercoche cuenta con un motor V8 de 5,9 litros con doble turbocompresor y en teoría su velocidad máxima se estima en unas 312 millas por hora (502 km/h). Además, solo pesa 1,247 kilogramos y tiene un coeficiente de arrastre de 0,279, lo que lo hace increíblemente rápido.