El inesperado peligro que esconden los asistentes de voz

Ahora es casi imposible imaginar nuestra vida sin los asistentes virtuales, pues nos ayudan a buscar información en internet y a crear rutas en Google Maps. No obstante, en algunos casos pueden robar nuestros datos personales, advierte el fundador del servicio de investigaciones de filtraciones DLBI, Ashot Oganesián.

En una entrevista con la agencia Prime, el experto afirmó que no es un secreto que los servicios de este tipo siempre nos escuchan. Pero parte de nuestros datos se almacena en los servidores de las empresas creadoras de dichos asistentes.

Oganesián subrayó que las grabaciones que no fueron identificadas por el sistema son examinadas por los denominados asesores, o las personas que se encargan de la demarcación de las redes neuronales. Estos empleados, que a menudo no forman parte de la plantilla de la empresa, no siempre respetan las normas de seguridad y hastalas grabaciones "más interesantes".

La lógica difusa de las redes neuronales es otro problema, señaló Oganesián. Las acciones del asistente de voz pueden representar un peligro si se trata de una casa inteligente o de un sistema de alarma. Por ejemplo, en caso de fallo hasta puede activar la calefacción en una casa vacía.

El especialista advirtió también que dispositivos como los altavoces inteligentes solo tienen acceso a los datos de voz, mientras que los asistentes instalados en el smartphone o en el ordenador son capaces de acceder a todos los datos del sistema operativo.