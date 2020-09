Un todoterreno con 'superpoderes': el Shaman que recibe a los cosmonautas en la Tierra | Vídeo

"Teníamos una misión importante: llegar con antelación al lugar aproximado del aterrizaje de la cápsula con el equipo y las personas que transmitían la señal de vídeo al centro de control de vuelo. Cuando la cápsula aparece en el cielo, hay que mostrar una imagen clara de lo que está sucediendo para preparar a los servicios de rescate, por si algo sale mal, y para el posterior análisis de Roscosmos", explica a Sputnik Vladímir Voljonski, director general de Avtoros.

Pero este no es el destino principal del Shaman. Se pensó como un todoterreno fiable, de alta capacidad de paso, hermoso y que correspondiera a los métodos modernos de modelado y diseño.

"Los chamanes son personas que tienen superpoderes, que ayudan a la gente. Por eso el todoterreno se llama así, porque está diseñado para ayudar a personas de diferentes campos".

Lo que distingue al Shaman de otros todoterrenos es que es un 8x8. Y probablemente es el único vehículo todoterreno que puede circular legalmente por las carreteras públicas gracias a sus dimensiones adecuadas y ruedas de baja presión, observa Voljonski.

El Shaman se posiciona como un todoterreno de gama alta. El control del auto es muy intuitivo.

"La idea es que cualquier automovilista pueda tomar el volante y conducir casi inmediatamente sin ningún entrenamiento especial".

El vehículo alcanza una velocidad de 70 km/h y tiene capacidad para 9 personas.

Se produce en la región rusa de Tver. La empresa fabrica un auto al mes con un total de 12 todoterrenos al año, pero la capacidad de la fábrica permite aumentar el volumen si surge una mayor demanda.

¿Dónde se utiliza?

Originalmente, el Shaman se diseñó para la industria del petróleo y el gas: inspección de oleoductos y gasoductos en los bosques, taiga y tundra, para un transporte cómodo de personas y carga.

Con el desarrollo y la mejora, las esferas de su uso cambiaron y el auto comenzó a encontrar nuevos clientes en la caza, el turismo individual y el mantenimiento de las líneas eléctricas.

Un área especial es el uso médico del todoterreno. Esta versión está actualmente en desarrollo y se presentó un prototipo en el foro Army 2020, que puede modificarse dependiendo de los deseos y necesidades del cliente.

"Todas las ambulancias circulan por las carreteras públicas. Van por el asfalto y luego se detienen porque no pueden ir más lejos. ¿Cómo recoger a los enfermos y heridos del bosque, la taiga, la tundra, los pantanos? Las orugas no son adecuadas, porque no circulan por las carreteras públicas y dañan el suelo del bosque, que no se recupera durante mucho tiempo", explica Voljonski.

El especialista observa que el uso del helicóptero es costoso y depende de condiciones meteorológicas.

En todos estos casos, se puede utilizar el Shaman, también capaz de superar obstáculos acuáticos.

Enfoque en las exportaciones

La empresa se enfoca actualmente en la exportación de su todoterreno debido a un gran interés en el extranjero, en particular, en Oriente Medio.

"Los socios extranjeros, acostumbrados a la calidad europea, se sorprenden gratamente al descubrir que en Rusia hacemos buenos vehículos", señala Voljonski.

Los Shaman tienen un distribuidor en los Emiratos Árabes Unidos, y, según el director de la empresa, todos los autos son de uso civil, no son blindados.

"Casi todos los continentes necesitan estos vehículos, y América Latina no es una excepción. Pero para entrar en el mercado, es importante hacer contactos allí", concluye Voljonski.