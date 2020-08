Zetta, una creación rusa que promete ser el automóvil eléctrico más barato del mundo | Vídeo

"Logramos desarrollar una estructura eléctrica enteramente rusa. Los motores eléctricos fueron desarrollados y fabricados por nosotros. Se ensambló la estructura eléctrica completa de todo el vehículo, la cual está conectada a una computadora central, además de nuestro propio sistema de a bordo de carga", dijo a Sputnik Denís Shchurovsky, director general de la compañía Zetta, al detallar las características del nuevo coche.

El automóvil eléctrico ruso, según Shchurovsky, se diferencia de los competidores en muchos parámetros. En la versión de lujo 4x4, por ejemplo, cuenta con motores de cubo de rueda asincrónicos. Esta innovación permite mejorar la eficiencia energética del coche y hace que, con baterías de misma capacidad, la autonomía del Zetta sea hasta un 55% más alta que la de la competencia.

© Foto : Zetta Zetta, vehículo electico de fabricación rusa

Sobre la base universal creada por el fabricante, es posible construir diferentes tipos de vehículos. Inicialmente, se pondrán a la venta en el mercado ruso dos modelos de coches urbanos propulsados por energía eléctrica: uno básico y otro de lujo. Las nuevas tecnologías empleadas en el desarrollo del vehículo afectan positivamente su costo final.

¿Y cuánto costará?

El precio del Zetta básico partirá de los 550.000 rublos, el equivalente a poco más de 7.500 dólares al cambio actual. El modelo de lujo del automóvil eléctrico made in Russia todavía no tiene un valor de venta definido, pero según Shchurovsky, no superará el millón de rublos, es decir, unos 13.700 dólares.

El valor es significativamente menor que el de sus competidores a nivel mundial. El K27, fabricado por la compañía china Kandi, que promete convertirse en el auto eléctrico más barato a la venta en EEUU, costará 12.999 después de aplicados los incentivos fiscales federales.

Batería, autonomía y más

Según detalló Shchurovsky, la versión básica del carro cuenta con una batería de 10 kWh y tiene una autonomía de, mientras que su modelo superior puede viajar porcon una única carga de su batería de 20 kWh.

El tiempo de carga de los coches, como lo subrayó el director general de Zetta, depende de la red eléctrica a la que se conecta.

"Si recargamos la batería del modelo básico en una red de 220 volts, es decir, la red doméstica, serán necesarias seis horas para una carga completa. (...) En una red de 380 volts y 16 amperios, el tiempo es de unas tres o cuatro horas. Si hablamos de una red industrial de 380 volts y 64 amperios, entonces se puede cargar en unos 25 minutos", aclaró Shchurovsky.

El Zetta acomoda a hasta cuatro personas. La velocidad máxima tanto en su modelo más económico, como en la versión de lujo, es igual: 110 km/h. Es limitada por un dispositivo de seguridad.

Ojos en el mercado extranjero

"Nosotros no nos acercamos a nadie. Pero incluso así, ya se firmó un acuerdo para el ensamblaje industrial en la India de este medio de transporte eléctrico", compartió el director general de la compañía.

El pequeño prodigio ruso debe llegar a mercados. Aunque su fabricante todavía no ha llevado a cabo campañas activas de promoción del vehículo, compañías de distintos países ya han demostrado interés en el Zetta. Según Shchurovsky, alrededor del 50% de todas las solicitudes de compra que llegan a la empresa proviene del extranjero.

Shchurovsky apuntó que desde países de Europa también se han puesto en contacto con Zetta para la adquisición de su producto, a saber: Alemania, Suiza y España. Agregó, además, que se llevan a cabo negociaciones con posibles representantes latinoamericanos, más específicamente, en Paraguay.

Inicio de la producción

Denís Mánturov, ministro de Industria y Comercio de Rusia, anunció recientemente que, si todo transcurre según lo planeado, la producción en serie del Zetta debe empezar en 2020, cuando se concluyan los procedimientos de certificación del vehículo. El alto cargo apuntó, sin embargo, que la pandemia de COVID-19 que azota el mundo ha afectado los planes de lanzamiento del auto eléctrico ruso.

El más barato automóvil eléctrico se producirá en Toliatti, la cuna de la industria automotriz rusa, donde a lo largo de décadas se han creado los famosos automóviles de la marca Lada.