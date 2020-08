BlackBerry revivirá su teléfono con teclado físico en 2021

OnwardMobility, una empresa emergente poco conocida, con sede en Texas, ha adquirido la licencia para el uso de la icónica marca de teléfonos inteligentes. La compañía planea lanzar su primer BlackBerry ya el próximo año.

No se sabe mucho acerca del nuevo dispositivo. La empresa todavía no ha dado a conocer prácticamente ninguna de las especificaciones del móvil. De momento se sabe que seráy que su sistema operativo será Android, detalló The Verge.

Al parecer, será un dispositivo destinado a los clientes empresariales, ya que permitirá trabajar donde sea y tendrá una seguridad reforzada, apuntó el medio. Estos son justamente los atributos que atrajeron a tantos clientes a los móviles de BlackBerry en el pasado.

El nuevo dispositivo será lanzado en los mercados de América del Norte y Europa ya en la primera mitad de 2021.