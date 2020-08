¿Qué teléfonos de Huawei no cuentan con servicios de Google?

El fabricante chino Huawei no puede utilizar los servicios de Google en sus móviles debido a la prohibición de EEUU. El portal tuexperto.com elaboró una lista completa de los 'smartphones' que cuentan con los servicios propios de Huawei creados como alternativa de Google.

En mayo de 2019 Huawei perdió la oportunidad de usar los servicios de Google, como los mapas, la tienda de aplicaciones, el correo Gmail, entre otros. Por esta razón, la empresa desarrolló sus propios servicios. Huawei tiene su propia tienda de aplicaciones llamada AppGallery, así como otras app de apoyo para búsqueda y descarga de aplicaciones, como Petal Search.

La información sobre la disponibilidad de las aplicaciones y servicios de Google se encuentra en la tienda oficial en línea de la compañía.

Estos son los teléfonos inteligentes de Huawei que no tienen Google

El primer smartphone de Huawei sin Google fue el Huawei Mate 30 Pro presentado en octubre de 2019. El móvil plegable de Huawei, Mate XS, tampoco tiene servicios de Google. Ambos aparatos cuentan con el procesador Kirin 990, que está acompañado con 8 GB de memoria RAM.

Toda la novedosa línea de Huaweitampoco cuenta con servicios y aplicaciones de Google. La gama incluye el modelo insignia P40 Pro Plus, el P40 Pro, el P40, además de tres modelos de gama media de la serie P40 Lite.

El dispositivo Huawei P Smart S, anunciado en junio, tampoco cuenta con los servicios de Google.

Asimismo, Huawei lanzó dos modelos de smartphones por un precio económico, el Huawei Y6P y Huawei Y5p, indicó el portal.

Por otro lado, Huawei sigue lanzando móviles con Google con un truco. El fabricante hace pequeñas actualizaciones de móviles ya anunciados anteriormente que no implican perder la certificación. De esta manera, los terminales Huawei P30 Pro New Edition, Huawei P30 Lite New Edition, Huawei P Smart 2020, Huawei P Smart Pro, Huawei Y6S sí tienen los servicios de Google.