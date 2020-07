Carga segura: cómo utilizar el cargador del teléfono de la mejor manera

El teléfono y su cargador son dispositivos delicados que pueden sufrir daños si no se presta atención al lugar de la casa en que se cargan. Es más, pueden llegar a causar daños a las mascotas, si se tienen, en caso de no tener cuidado. Por eso el experto ruso explica dónde sí y dónde no podemos dejar el cargador del móvil.

"El primer [sitio] es el cuarto de baño, ya que allí hay humedad y agua. Tampoco se puede cargar el dispositivo en el baño; eso causa problemas. El segundo punto es que si tienes mascotas, no puedes tener los cargadores donde comen y beben", explica Eldar Murtazin.

Existe el rumor de que dejar el cargador conectado cuando no se está cargando el teléfono consume energía. El experto dice que generalmente esto no ocurre, a no ser que el cargador esté dañado o sea de

"En los peores casos, cuando el cargador está roto o no es del fabricante, el consumo de energía puede llegar a provocar un incendio. Esto es bastante peligroso", sostiene el interlocutor de Sputnik. Por eso invita a no comprar cargadores en puestos callejeros y, también, a no dejar baterías externas cargándose por demasiado tiempo.

Para acabar, Murtazin explica qué es lo que ocurre en el interior del teléfono y el cable durante la carga para entender mejor qué se debe y qué no se debe hacer. Algo a tener muy en cuenta es el cable que utilizamos:

"El teléfono y el cargador intercambian datos: el teléfono dice que puede cargarse con un voltaje determinado, y la carga se adapta. Cuando la gente toma un cable no original, el teléfono no puede detectarlo, reduce el flujo de carga y la pantalla suele decir que el accesorio no es original y que el cable debe ser reemplazado", concluye el entrevistado.