Revelan en qué casos hace falta apagar la geolocalización en tu 'smartphone'

"Las aplicaciones comparten información sobre las preferencias publicitarias del usuario, que se forman sobre la base de información de diferentes fuentes, y la geolocalización está entre ellas. Si un usuario entra en Instagram, la aplicación puede determinar que está, por ejemplo, en la Plaza Roja y transferir esta información a otras aplicaciones asociadas", explicó el experto de la plataforma Ciudadano Digital de Rusia, Vladímir Gritsenko, a la agencia Prime.

En este caso, se puede restringir el acceso a la geolocalización para esta u otra aplicación, y la información no se recogerá.

Además, si se desactiva completamente la geolocalización en los ajustes del teléfono, la batería del smartphone puede durar más. No obstante, el experto no aconseja adoptar medidas tan drásticas, ya que los dispositivos utilizan algoritmos que recogen información sobre la geolocalización solo a ciertos intervalos cuando no está encendida, lo que tiene un impacto positivo en la vida útil de la batería.

Encender manualmente la geolocalización en el nivel del sistema y de cada aplicación para usarla en un momento determinado llevará mucho tiempo. Gritsenko recomienda simplemente leer atentamente la configuración de privacidad del dispositivo para saber a cuáles servicios permitir rastrear tu ubicación y a cuáles no.

"El uso de la geolocalización es muy útil para los usuarios de aplicaciones de mensajería. Por ejemplo, en WhatsApp, puedes compartir tu ubicación con amigos en tiempo real para que sea más fácil encontrarte. Sin embargo, hay que recordar que, si esta función está activada, funciona constantemente en segundo plano, y Facebook, que posee una popular aplicación de mensajería, recibe datos sobre su geolocalización", destacó Gritsenko.