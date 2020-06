Esto es a lo que te expones si no borras las 'cookies' de vez en cuando

Forman parte de nuestro día a día pero no les prestamos excesiva atención. Las 'cookies' van ocupando cada vez más espacio en nuestros dispositivos e incluso suponen una vía de acceso a estos para los estafadores, por lo que un experto explica la importancia de borrarlas de vez en cuando.

Un experto en finanzas e inversiones ruso, Guennadi Nikoláyev, explica que si queremos que nuestro móvil y nuestro ordenador funcionen correctamente, deberíamos limpiar las cookies al menos una vez cada varios meses.

"Para que el ordenador o teléfono funcione correctamente, hay que limpiar el almacenamiento de datos de actividades realizadas, o cookies, cada pocos meses, al menos para los sitios que se visitan raramente", apunta el experto.

Eso sí, si bien hacer estas limpiezas es muy beneficioso, no hay que tomarse las cookies como una amenaza. Nikoláyev explica que son indefensas:

"En general, las cookies son perfectamente seguras: estos archivos de texto no pueden interactuar con el sistema operativo ni ejecutar ningún proceso. La información que contienen está encriptada y se transmite a través de canales seguros", dijo al medio ruso Prime.

No obstante, no hay que olvidar que los estafadores acechan, y se aprovecharán del rastro que dejes detrás de ti si no tienes cuidado, ya que en las cookies pueden quedarse nombres de usuarios, contraseñas, datos de pago y otra información. Por eso, evitemos usar la opción de recordar los datos para próximas compras. Algunas formas de estafa son los virus que ingresan en los celulares o computadoras.