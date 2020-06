Apple podría estar buscando la forma de tomar selfis conjuntas a distancia

Ya no habrá excusas para no sacarse una foto con todas las personas a las que no puedes ver por encontrarte lejos de ellas. Gracias a iPhone es posible que pronto cualquier foto fija o vídeo, e incluso cualquier vídeo en directo, pueda ser fusionado en una sola imagen.

Para eso, el usuario podría pinchar en la opción de invitar a otros a unirse. Después, una vez hecha la foto, estaría la opción de aceptar o rechazar la imagen para repetir y obtener una mejor. Una vez hechas todas, estaría la opción de elegir la situación en la foto de cada persona.

© Foto : Instagram / jlo Foto: un perturbador detalle en una 'selfie' de JLo desconcierta a sus fans

Esta nueva actualización llega como una potencial mejora más en la línea de desarrollo de la cámara y la galería de fotos por la que viene apostando iPhone últimamente. Eso sí, también hay que recordar que las nuevas opciones de las que hablamos se infieren de una patente, lo cual muestra por dónde van las intenciones de la compañía, pero no supone una garantía de que veamos tales mejoras.

Sea como sea, se espera que Apple saque a la luz su próxima gran actualización para iPhone a finales de mes durante el evento online WWDC 2020 (Worldwide Developers Conference), que se celebrará el próximo 22 de junio. Este dejará una idea más sólida sobre lo que podremos esperar de las cámaras de esta compañía en un futuro.