El robot ruso Promobot colaborará con la Policía de Abu Dabi

El robot habla inglés y árabe y su base lingüística incluye varias miles de preguntas y respuestas; también conoce los rostros de todos los agentes de la Policía de Abu Dabi y de los delincuentes buscados por la justicia.

"Nuestros robots prestan servicio en la Policía de Kazajistán, en centros de servicios gubernamentales y municipales en Rusia, en oficinas de telefonía celular en Turquía y en el Banco Nacional de Omán, entre otros", dijo a Sputnik el director de Desarrollo de Promobot , Oleg Kivokurtsev.

Destacó que los robots no cometen los llamados errores humanos, no se cansan, no tardan al trabajo y no dicen groserías a los visitantes.

La empresa Promobot fue fundada en 2015 en la ciudad rusa de Perm y es el mayor fabricante de robots de servicio autónomos en Rusia y en Europa del Norte y Europa del Este.

Los Promobots trabajan como administradores, promotores, consultores, guías y conserjes, sustituyendo o completando a las personas.