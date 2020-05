Nokia desarrolla un teléfono plegable

La fuente, Nokia Anew, tiene la reputación de ofrecer noticias precisas sobre los teléfonos Nokia. Sin embargo, su tuit no revela ninguna información más acerca del dispositivo.

Aún no está claro si el smartphone se parecerá a un Samsung Galaxy Z Flip y Motorola Razr 2019 o a otro tipo de dispositivo como Samsung Galaxy Fold y Huawei Mate X. El Razr y el Galaxy Z Flip no son teléfonos verdaderamente plegables, sino que son teléfonos flip que usan una pantalla flexible ya que no pueden ser usados en estado plegado a diferencia del Galaxy Fold y el Mate X.

Se sugiere que la presentación de la novedad de Nokia podría tener lugar durante la exposición MWC 2021. Asimismo Nokia podría incluso decidir no continuar con el proyecto y centrarse más en el 5G, que parece ser el futuro de la industria de los teléfonos inteligentes, indican los medios.