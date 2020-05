Pokemon Go en cuarentena se vuelve más inclusivo (aunque no lo suficiente)

La pandemia de COVID-19 y la necesidad de que las personas permanezcan en sus casas obligó a modificar la dinámica de infinidad de actividades. Una de las que cambió es la manera de jugar a algunos videojuegos, como el popular Pokemon Go, que requería que los usuarios recorrieran las ciudades al acecho de las míticas criaturas creadas en la década del 90 por el japonés Satoshi Tajiri.

Lógicamente, las cuarentenas obligatorias o preventivas aplicadas en casi todo el planeta impidieron que los jugadores de Pokemon Go, el videojuego para teléfonos celulares lanzado en 2016 por la compañía Nantic, pudieran recorrer sus ciudades en busca de pokemones. Por eso, los creadores apuraron la introducción de algunas primeras modificaciones que permitieran que los usuarios no tuvieran que acercarse tanto entre sí para continuar con el juego.

Sin embargo, el mayor paquete de modificaciones llegó el 15 de abril, cuando Nantic introdujo nuevos cambios con la intención de que el videojuego "pueda ser disfrutado de forma individual y desde casa", según explicó en un comunicado.

Una de las innovaciones más importantes fue el cambio en la forma de disputa de las Raid Battle, instancias en las que diferentes usuarios pueden cooperar para combatir pokemones malvados. En la dinámica original, los usuarios debían dirigirse hacia un gimnasio pokemón, ubicados en sitios concretos de las ciudades.

La modalidad remota permite ahora que los usuarios puedan disputar este tipo de batallas sin acercarse a esos gimnasios, por lo que ya no deben recorrer la ciudad ni acercarse a otros usuarios en la vida real. Ahora, hasta veinte jugadores pueden participar de la misma batalla, cada uno desde sus casas.

Inesperadamente, lo que parecía un paquete de modificaciones con el objetivo de mantener al videojuego vivo hasta el final de las cuarentenas, también hizo al videojuego más inclusivo que antes, ya que se convirtió en una aplicación atractiva para personas con discapacidad que anteriormente tenían dificultad para recorrer la ciudad detrás de la aplicación.

En un artículo del portal Vice, el CEO de Nantic John Hanke aseguró que las modificaciones harán que Pokemon Go sea "más fuerte de lo que era antes" gracias a tener una mejor jugabilidad desde los hogares.

De hecho, dos streamers con discapacidad de la plataforma Twitch —utilizada por aficionados a videojuegos para compartir sus sesiones de juegos— confirmaron a la revista estadounidense que la actualización acerca el juego a las personas con dificultades para salir de sus casas o incluso a quienes viven en zonas alejadas de las ciudades.

Sin embargo, se trata solamente de un avance, dado que la lógica del juego sigue centrada en recorrer las ciudades. "Si eres alguien que físicamente no puede salir de su casa, este juego es prácticamente injugable al menos que vivas en una zona muy populosa. Visitar las paradas, obtener recompensas, esos aspectos siguen estando alejados para mucha gente", comentó Sthomde, uno de los streamers de Twitch consultados.

El debate sobre la accesibilidad obligó a los creadores de Pokemon Go a mirar, por ejemplo, hacia uno de sus primos hermanos, el juego Harry Potter: Wizards Unite, otro videojuego para teléfonos celulares que utiliza el mapa real como escenario y que también fue desarrollado por Nantic. La diferencia radica en que el videojuego basado en el universo creado por la escritora británica J.K. Rowling permite al usuario "teletransportarse" hacia otros puntos del mundo, salvando en parte el problema de la movilidad.

Consultado por Vice al respecto, Hanke reconoció que los videojuegos basados en la hiperrealidad como Pokemon Go "siempre se trataron de salir al exterior". Lo que hicieron los desarrolladores a partir de la pandemia fue centrarse en tan solo una porción de la aplicación —que el propio CEO estimó en no más de un 30%— que puede ser disfrutado en solitario y dentro de la casa. Sin embargo, admitió que muchos de los cambios introducidos a partir de la pandemia no serán permanentes.