¿De Chevrolet a Lada? Filtran nuevos detalles del automóvil ruso Niva

"He sido testigo de la carga de la carrocería del renovado Niva para su transporte al montaje. La parte delantera tendrá el [estilo de la marca] X-style, el resto sin muchos cambios. Es posible que el corte cambie un poco a juzgar por los agujeros en los paneles de la carrocería. La foto no pudo ser tomada porque me llenaría de problemas", ha escrito un internauta en la red social rusa VK.

A pesar que la compañía rusa de momento no ha revelado los cambios en su automóvil Niva, se prevé que el todoterreno presente leves reajustes en la parte frontal debido a que será comercializado prontamente bajo la marca Lada, por lo que el fabricante sustituirá el logo de Chevrolet.

En diciembre del 2019, el fabricante AvtoVAZ había suscrito un acuerdo con General Motors para comprar el 50% de las acciones de la empresa conjunta GM-AvtoVAZ. Actualmente, el derecho de producción de ambas versiones del vehículo Niva le pertenecen a la compañía rusa.