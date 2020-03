WhatsApp finalmente habilita el modo oscuro para todos los usuarios

La compañía dio a conocer la nueva opción a través de un gracioso vídeo compartido a través de sus redes sociales. En el anuncio, diversos usuarios de WhatsApp sufren exageradamente por las consecuencias de usar la app en modo diurno.

​El bienhumorado vídeo transcurre al sonido de la canción Sound of Silence, cuya letra que dice Hello darkness, my old friend (Hola oscuridad, mi vieja amiga) ya es un conocido meme entre los internautas.

¿Cómo activar el modo oscuro en WhatsApp?

Aunque el lanzamiento del modo oscuro ha ocurrido a escala mundial tanto para iOS como para Android el 3 de marzo, algunos usuarios pueden tardar algunas horas (quizás días) para poder disfrutar de ella en sus móviles. Esto se debe a que este tipo de mejoras suele habilitarse de forma escalonada.

Cambiar la aplicación a modo nocturno es bastante fácil y es algo que puede hacerse con tan solo algunos clics. En cualquiera de los dos sistemas operativos, una vez que la aplicación sea actualizada, basta acceder a la opción Ajustes, entrar a la opción Chats y luego acudir a Tema. Ahí es donde puedes activar el modo oscuro en la aplicación.