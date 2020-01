Volkswagen rinde tributo a uno de sus modelos más icónicos | Vídeo

El Volkswagen Escarabajo se despidió con el lema "cuando una carretera termina, otra empieza" en un vídeo corto de 90 segundos.

El vídeo The Last Mile —La última milla— acompañado por la canción Let it Be de los Beatles fue emitido por primera vez en la transmisión de las celebraciones de Año Nuevo en la cadena de televisión ABC de EEUU. El tributo de Volkswagen muestra la historia y el papel que desempeñó el Escarabajo en la sociedad a lo largo de los años.

El legendario modelo cuenta con una historia de más de 80 años, fueen varios países. Además, fue tan adquirido a nivel mundial que convivió y vivió más tiempo que su reemplazo, una versión más moderna y mejorada.

En noviembre, Volkswagen inició en una localidad de Tennessee (EEUU) la expansión de su planta de montaje de automóviles donde a partir del 2022 se dará inició a la producción del automóvil eléctrico ID.4.