¿Qué sistema operativo usa Putin en su computadora?

El propio medio británico basa sus afirmaciones en las fotos donde el mandatario ruso ve la pantalla de su computadora con lo que parece ser Windows XP.

Al evaluar estas fotos, el director ejecutivo de la Sociedad de Protección del Internet, Mijaíl Klimariov, dijo que se trata del sistema operativo que

Hasta ahora no ha habido ningún comentario del Kremlin al respecto, pero algunos especialistas ya expresaron su opinión sobre el sistema operativo que probablemente usa Putin.

¿Podría tratarse de un engaño?

Entrevistado por la revista Forbes, el excoronel del Servicio de Inteligencia Militar del Reino Unido, Philip Ingram, considera que las últimas revelaciones no son más que una trama conspiratoria organizada por Rusia para engañar al posible enemigo. De acuerdo con Ingram, no se les puede creer a las fotos publicadas por el servicio de prensa del Kremlin.

El excoronel agregó que es probable que estas imágenes fueran fabricadas con el propósito de desinformar a los servicios de inteligencia de otros países y evaluar la reacción que causaría la noticia de que Putin usa Windows XP.

¿Está usando Putin un sistema operativo basado en Linux?

"Yo esperaría que Putin usase alguna versión de alta seguridad del Linux con unas medidas de ciberseguridad adicionales proporcionadas por el FSB", dijo.

El experto en amenazas e inteligencia cibernética, que además sirvió en la Inteligencia Militar canadiense, Ian Thornton-Trump, considera que el presidente de Rusia, ni cualquier otro sistema operativo de Microsoft.

Thornton-Trump señala que sería ingenuo pensar que alguien de un nivel tan alto use computadores que no estén protegidas por servicios especializados. Además, el experto indica que lo más probable es que los ordenadores de Putin no estén conectados directamente a internet, por lo que no corren el riesgo de ser atacadas por los hackers.

¿Es seguro seguir usando Windows XP?

Este sistema operativo de Microsoft fue lanzado en el lejano 2001 y la compañía estadounidense dejó de lanzar actualizaciones para el Windows XP en 2014. Aunque sí hubo actualizaciones esporádicas, desde entonces hay una noción popular de que este sistema está obsoleto y es vulnerable.

Sin embargo, Thornton-Trump, entrevistado por Forbes, tiene otro punto de vista y afirma que "con las medidas de seguridad adecuadas, el Windows XP es un hueso duro de roer".

"Millones de computadoras con el Windows XP siguen existiendo en ambientes de sistemas de control industrial. Si los ciberdefensores del FSB conocen este sistema operativo mejor que cualquier otro, probablemente pueden asegurarlo bien", concluyó el experto canadiense.